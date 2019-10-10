يخاطب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إرسال للجهات الأمنية طلب للموافقة على حضور 15 ألف مشجع ضد الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية للأندية.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجزيرة الإماراتي مساء 23 أكتوبر الجاري في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس "البطولة العربية للأندية" على ملعبه في الإسماعيلية.

وقال مصدر مسؤول بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "سنرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليرسله إلى الجهات الأمنية للموافقة على حضور 15 ألف مشجع أمام الجزيرة".

وأضاف "نطالب بزيادة أعداد الجماهير بسبب أهمية المباراة وحاجة الفريق لمشجعيه لحسم الصعود قبل مواجهة الإياب".

وتابع "الجماهير حافز للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

وكان الإسماعيلي قد تخطى أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين قبل أن تسفر القرعة عن وقوعه أمام الجزيرة الإماراتي.

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