لا يرى حمود بو عزة الكاتب العام للنجم الساحلي أن مواجهة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا تحمل أي طابع ثأري بعد آخر لقاء جمع بين الفريقين وانتهى باكتساح الفريق الأحمر لنظيره التونسي بستة أهداف لهدفين.

ووقع النجم الساحلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقال بو عزة لـFilGoal.com عقب إجراء مراسم القرعة: "مجموعة قوية جدا وصعبة".

وأضاف "الهلال فريق صعب مواجهته على ملعبه وكذلك بلاتينيوم طالما تأهل لدور المجموعات وتاريخ الأهلي معروف للجميع".

وبسؤاله هل تحمل المواجهة المقبلة أي طابع ثأري بعد الهزيمة بسداسية في نصف نهائي البطولة ذاتها قبل عامين قال: "هذه مواجهة أصبحت جزءا من التاريخ".

وأردف "الأهلي فاز علينا ونحن هزمناه 3-1 في نهائي البطولة عام 2007".

وعن هل يعاني النجم حاليا بسبب تغيير جهازه الفني قال: "وقت الفراغ كان قليل للغاية بالتالي لا توجد أي مشكلة لدينا".

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