خاص النجم لـ في الجول: الهزيمة من الأهلي 6-2؟ هذه مواجهة جديدة.. فاز علينا وهزمناه

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 21:00

كتب : فادي أشرف

النجم الساحلي

لا يرى حمود بو عزة الكاتب العام للنجم الساحلي أن مواجهة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا تحمل أي طابع ثأري بعد آخر لقاء جمع بين الفريقين وانتهى باكتساح الفريق الأحمر لنظيره التونسي بستة أهداف لهدفين.

ووقع النجم الساحلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقال بو عزة لـFilGoal.com عقب إجراء مراسم القرعة: "مجموعة قوية جدا وصعبة".

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ لـ في الجول: مجموعة مقبولة.. الأهلي سيبذل كل شيء للفوز باللقب مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا.. البداية والنهاية خارج الأرض الوداد: حديث الزمالك عن تعطيل VAR بنهائي الكونفدرالية يزيد الشكوك حول لقاء الترجي أحمد مرتضى لـ في الجول: ميزة لـ الأهلي عن الزمالك في مجموعات الأبطال

وأضاف "الهلال فريق صعب مواجهته على ملعبه وكذلك بلاتينيوم طالما تأهل لدور المجموعات وتاريخ الأهلي معروف للجميع".

وبسؤاله هل تحمل المواجهة المقبلة أي طابع ثأري بعد الهزيمة بسداسية في نصف نهائي البطولة ذاتها قبل عامين قال: "هذه مواجهة أصبحت جزءا من التاريخ".

وأردف "الأهلي فاز علينا ونحن هزمناه 3-1 في نهائي البطولة عام 2007".

وعن هل يعاني النجم حاليا بسبب تغيير جهازه الفني قال: "وقت الفراغ كان قليل للغاية بالتالي لا توجد أي مشكلة لدينا".

طالع أيضا

قرعة الكونفدرالية – مواجهة متوازنة لـ بيراميدز وسهلة للمصري.. وفريق بنيني في طريق الزمالك

الكشف عن مواعيد مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

أمير توفيق لـ في الجول: لم نتلق عروضا أو مفاوضات شفهية لضم أزارو حتى الآن

مدرب بوتسوانا لـ في الجول: أحتاج للاحتكاك بفرق عالمية مثل مصر لكسر عقدتنا

النجم الساحلي في إفريقيا الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيتر تشيك ينضم إلى ناد هوكي الجليد 18 دقيقة | أوروبا
مدرب بلاتينوم لـ في الجول: سأحاول الفوز على الأهلي لإسعاد جماهير الزمالك 39 دقيقة | إفريقيا
زيزو: بيراميدز هدفه لقب الكونفدرالية.. نحترم جميع منافسينا 43 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - ميهايلوفيتش يبعث برسالة لجماهير بولونيا 47 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: هزيمة كوت دي أور 16-1؟ ممنوع الاستهانة بأي خصم ساعة | إفريقيا
محمد إيهاب يعلن عبر في الجول تراجعه عن الاعتزال.. ويعد بذهبية الأوليمبياد ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك