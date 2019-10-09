خاص مدرب بوتسوانا لـ في الجول: أحتاج للاحتكاك بفرق عالمية مثل مصر لكسر عقدتنا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 17:58

كتب : ماهر جنينة

عادل عمروش - مدرب بوتسوانا

قال عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بوتسوانا إن فريقه يحتاج لاحتجاج قوي مثل ذلك الذي سيجمعه بمنتخب مصر وديا في الـ14 من شهر أكتوبر الجاري كي يزيد من خبرات لاعبيه.

وتحدث عمروش لـFilGoal.com قائلا: "منتخب مصر اسم كبير جدا من المستحيل أن أقيمه فلا تعلى العين على الحاجب وهذا مثل شعبي لدينا".

وأردف المدرب الجزائري "أنا أحتاج لمثل ذلك الاحتكاك، منتخب بوتسوانا يحتاج لذلك أمام فرق عالمية بحجم منتخب مصر لكسر عقدة اللاعبين الذين يعانون أمام فرق شمال إفريقيا".

وأضاف مدرب بوتسوانا "طموحنا التعلم أمام الفرق القوية وبناء فريق ذو شخصية قوية يستطيع المنافسة خلال السنوات المقبلة".

وتعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر هي الأولى للفراعنة تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري.

وحتى الآن غير معروف أين ستقام المباراة بعدما طلبت سلطات الأمن نقلها إلى ملعب برج العرب.

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