الكشف عن موعدي مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 18:49

كتب : عاطف شادي

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف تريزيجيه في زيمبابوي

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر عن مواعيد مباراتي الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر.

وسيبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بملاقاة كينيا في الـ14 من شهر نوفمبر المقبل.

وسيسافر منتخب مصر بعد ذلك إلى جزر القمر لملاقاة منتخبها في الـ18 من الشهر ذاته في الجولة الثانية.

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ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة كل من كينيا وجزر القمر وتوجو.

ويخوض الفراعنة مباراة ودية في الـ14 من شهر أكتوبر الجاري أمام بوتسوانا في أولى لقاءات المنتخب تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري.

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