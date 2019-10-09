منتخب مصر يضم معدا نفسيا إلى طاقمه

تواجد شادى بركات المعد النفسى الذي سيعمل مع الجهاز الفنى للمنتخب المصرى لأول مرة خلال معسكر المنتخب اليوم لمقابلة الجهاز الفنى واللاعبين.

وتواجد شادى بركات لأول مرة بالاتفاق مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى للتعرف على اللاعبين بعد أن بدأ مهمته رسميا مع المنتخب خلال المعسكر الحالي.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب على الاستفادة من خبرات شادي بركات فى مجال التنمية البشرية ومن أجل خلق دوافع لدى اللاعبين وخلق حالة من الطاقة والروح الإيجابية فى المنتخب لخبرته فى هذا المجال.

وتخرج شادي بركات من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية قبل أن يعمل فى العديد من الشركات الكبيرة ثم تحول إلى مجال life coaching، ويعد من أفضل المصريين فى هذا المجال ولديه العديد من الشهادات والخبرات فيه، بحسب بيان صحفي للجبلاية.

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