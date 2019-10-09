تقارير: مولر يطلب من بايرن الرحيل

أفادت جريدة بيلد الألمانية أن توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ طلب من ناديه السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

كريستيان فالك مدير القسم الرياضي بجريدة بيلد كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مولر يريد إذن من النادي لمغادرته في يناير المقبل".

بعدها تحدث مولر لجريدة كيكر وقال "يتعين على المدرب اتخاذ قرارات صعبة حول اختيار التشكيل قبل كل مباراة. فيما يخص موقفي في المباريات الخمس الماضية فالوضع لا يجعلني سعيدًا".

وأضاف "إذا كان الجهاز الفني يراني فقط في دور لاعب بديل في المستقبل فعلي التفكير في الأمر".

في الصيف الماضي قدم ناديا ميلان وإنتر طلبا لبايرن ميونيخ الألماني من أجل ضم المهاجم توماس مولر، لكنه لم يرحل.

ويعاني مولر من تراجع في المستوى في الموسمين الأخيرين مع بايرن ميونيخ وتتلقص حظوظه في البقاء.

وخرج مولر من حسابات المدير الفني الألماني يواخيم لوف والذي استبعده من اللعب للمنتخب.

وخاض مولر 100 مباراة دولية بقميص الناسيونال مانشافت سجل خلالها 38 هدفا وحصد كأس العالم 2014.

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