صلاح: فخور بالتتويج بهذه الجائزة

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول بالفخر بسبب التتويج بجائزة رجل عام 2019 حسب مجلة جي كيو، نسخة الشرق الأوسط من المجلة الأمريكية الشهرية.

وتسلم صلاح جائزته في حفل أقيم مساء الإثنين في دبي بحضور الكثير من نجوم الفن والمشاهير.

ونشر الدولي المصري صورا لتتويجه بالجائزة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلا: "أشعر بالفخر للتتويج بجائزة رجل العام من مجلة جي كيو".

It was an honour being named GQ Middle East Man of The Year. #GQawards pic.twitter.com/5gZvK6z3ln — Mohamed Salah (@MoSalah) October 9, 2019

وقال صلاح بعد تسلمه الجائزة أثناء الحفل: "كانت كل أحلامي وأهدافي أن أكون لاعبا شهيرا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن".

وأضاف "كل طفل يحلم بالظهور على شاشات التلفزيون، وحين ظهرت لأول مرة عليها تغيرت كل أهدافي".

وأردف هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين "أردت أن أحترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل".

ويستفيد صلاح من فترة التوقف الدولي الحالية والتي تنتهي يوم 19 أكتوبر قبل عودة عجلة دوريات أوروبا للدوران، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أعلن قبل لقاء ليفربول ضد ليستر أنه أعفى صلاح من الحضور للمشاركة في لقاء بتسوانا الودي من أجل إراحته.

وزفت جريدة ليفربول إيكو أخبارا سعيدة لجماهير مصر وليفربول بعدما أوضحت أن إصابة نجمنا محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي لن تبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

وتعرض النجم المصري للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد التدخل القوي من حمزة تشودري عليه ليغادر أرض الملعب، في المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 2-1.

وأفادت الجريدة في تقريرها صباح الإثنين أن الكشف بالآشعة أثبت أن إصابة صلاح عبارة عن التواء في الكاحل.

وألمح التقرير إلى أن الدولي المصري سيتلقى العلاج في ميلوود من أجل محاولة اللحاق بمباراة مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر الجاري.

ونقلت الجريدة تصريحات من النادي تفيد بأنه من المبكر جدا القول ما إذا كان صلاح سيكون لائقًا للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد أم لا.

في اليوم التالي سيحل ليفربول ضيفا على يونايتد في أولد ترافورد وهو يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بعد مرور 8 جولات.

وظهر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غاضبا للغاية بعد فوز فريقه ليفربول على ليستر سيتي، بسبب إصابة محمد صلاح.

وعندما سُئل كلوب في مقابلته مباشرة بعد المباراة عما إذا كان "صلاح بخير"، أجاب كلوب في غضب: "لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات، محمد (صلاح) مُلقى في غرفة خلع الملابس، كيف يمكن أن يكون بخير؟".

وأكمل المدرب الألماني: "لا نعرف حالته، لكن هذا صعب".

وأضاف: "نحن أقل الفرق تحصلا على البطاقات الصفراء لـ3 سنوات متتالية، نحن لا نقوم بهذه الأمور".

وأتم: "ما يحدث ليس صائبا".

وتلقى الدولي المصري العلاج على أرضية الملعب، قبل أن يُكمل اللقاء للحظات ولكنه لم يقدر بعد ذلك على الاستمرار داخل الملعب ليسقط أرضا من جديد ويطلب الخروج.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 4 أهداف في 8 جولات بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا.

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