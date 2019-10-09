تقرير - يوفنتوس يعرض لاعبين لإقناع يونايتد بالتخلي عن بوجبا

يرغب نادي يوفنتوس في التقدم بعرض جديد لضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وسيتضمن ذلك التخلي عن خدمات إيمري تشان وماريو ماندزوكيتش كجزء من الصفقة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان للغاية بالحصول على خدماته، وصاحب الـ26 عاما يفضل الانضمام إلى الفريق الإسباني، لكن مانشستر يونايتد يطلب مبلغ 179 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

ويأمل يوفنتوس في استعادة خدمات لاعبه السابق عن طريق منحه لاعبين ومبلغ من المال، في المقابل أشارت إلى أن يونايتد لن يقبل ببيع بوجبا إلا بمبلغ مالي كبير للغاية، لكن لم يحدد بعد ما القيمة التي يرغب يوفنتوس في دفعها.

وألمحت الصحيفة إلى أن مدريد أوقف اهتمامه بعض الشيء بضم بوجبا، بعد تألق لاعب الوسط الشاب فيدي فالفيردي.

وانضم بوجبا إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في صيف 2016 بمبلغ 105 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وشارك النجم الفرنسي خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

ولعب بوجبا بقميص الشياطين الحمر في 148 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع مثلها.

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