تقرير - يونايتد يفكر في ناجلسمان لخلافة سولشاير

يفكر نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات يوليان ناجلسمان مدرب ريد بول لايبزج في حالة إقالة أولي جونار سولشاير، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وتحوم الشكوك حاليا حول مستقبل سولشايرمع سوء نتائج الفريق، إذ حقق يونايتد أسوأ بداية له في موسم منذ 30 عاما، ويحتل الفريق حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب ولم يفز سوى في مباراتين من أصل 8 وعلى بعد نقطتين من مراكز الهبوط.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يراقب وضع ناجلسمان عن كثب مع لايبزج، خاصة وأنه يقدم عملا رائعا في الدوري الألماني منذ ظهوره عام 2016.

ويحتل لايبزج حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ويمتد تعاقد ناجلسمان مع لايبزج حتى صيف 2023، إلا أن مانشستر يونايتد يرغب في تأمين مستقبله مع المدرب الشاب صاحب الـ32 عاما.

ناجلسمان أصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني في عمر الـ28 عاما، وقاد هوفنهايم لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الوقت ينفذ من سولشاير، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من نيوكاسل في الجولة الثامنة بنتيجة 1-0.

وأوضحت صحيفة "ميرور" في تقرير لها أن لاعبي الفريق الأول ليونايتد تساءلوا حول قدرات المدرب الفنية، بجانب أن تصريحه بشأن تصفية أفكار اللاعبين عقب مواجهة نيوكاسل قوبل بغضب كبير في غرفة الملابس.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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