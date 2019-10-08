مؤتمر بركات: نوفر كل وسائل الراحة للاعبي المنتخب وأحضرنا لهم "بلايستيشن"

شدد محمد بركات مدير منتخب مصر على توفير كل وسائل وسبل الراحة للاعبي الفراعنة في أول معسكر للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري استعدادا لمواجهة بتسوانا.

ويلعب منتخب مصر ضد بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري في استاد برج العرب وهي أول مباراة للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

وقال بركات في المؤتمر الصحفي له قبل المران الأول للمنتخب: "البدري شرح لكل اللاعبين متطلبات المرحلة المقبلة والأهداف التي سنعمل على تحقيقها بداية من التأهل لبطولة الأمم الإفريقية والمنافسة على اللقب والتأهل لكأس العالم 2022".

وأضاف "جميع اللاعبين في حالة التزام رائعة وأيضا وفرنا لهم كل وسائل الراحة والترفيه كما أحضرنا لهم أجهزة (بلايستيشن)".

وأكمل "البدري كان يراعي أن لاعبي الزمالك آخر من لعبوا مباراة لذلك فضل أن يخوضون تدريبات إحماء خفيفة وفترة استشفاء في بداية المران حتى لا يعترضون للإجهاد".

وواصل بركات "كما حرص أيضا على حضور لاعبي الأهلي لحفل تسليم درع الدوري بعد خوضهم للمران يوم الخميس".

وأوضح "الأجواء في المعسكر رائعة والجميع في حالة تفاؤل، والعدالة فقط بين اللاعبين ستكون معيار الجهاز الفني في الفترة المقبلة ويجب أن يساند اللاعب الكبير زميله الصغير وأن يبذل الصغير جهدا ليستمر مع المنتخب".

وكشف بركات "تحدثت مع اللاعبين في نقطتين فقط وهما الانضباط والالتزام داخل المعسكر والقتال في الملعب من أجل المنتخب لأنهم يمثلون بلادهم".

بركات انتقل للحديث عن موقف عمرو السولية ومحمد صلاح بعد تعرضهما للإصابة قائلا: "السولية حضر في اليوم الذي يسبق انطلاق المعسكر وتم فحصه من قبل محمد أبو العلا طبيب المنتخب والذي أكد أنه يحتاج لمدة 5 أيام قبل العودة للتدريبات لذلك فضل البدري أن يعود ليكمل علاجه في الأهلي".

وواصل "أما صلاح فتواصلت معه بعد تعرضه للإصابة وبعد خضوعه للفحوصات الطبية وأكد لي إنها إصابة صغيرة وسيعود للتدريبات بعد أسبوع".

وأتم تصريحاته "الجميع داخل معسكر منتخب مصر في حالة معنوية مرتفعة نظرا لأنه التجمع الأول للجهاز الفني الجديد، وهدفنا إسعاد الجماهير المصرية".

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