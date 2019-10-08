فيديو – ميسي يدافع عن ديمبيلي أمام الحكم: لا يتحدث الإسبانية

قام ليونيل ميسي بدور القائد، ودافع بشدة عن زميله عثمان ديمبيلي أمام حكم مباراة برشلونة وإشبيلية: أنطونيو ماتيو لاهوز.

برشلونة سحق إشبيلية 4-0 على ملعب كامب نو مساء الأحد، لكنه أنهى المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد ديمبيلي الذي اعترض على طرد زميله رونالد أراوخو في نفس الدقيقة.

وظهر مقطع فيديو بعد المباراة، يستفهم فيه ميسي من لاهوز عن سبب طرد ديمبيلي.

ميسي قال: "ماذا قال لك ديمبيلي؟".

وبعدها التقطته الكاميرات يقول: "لا يستطيع التحدث".

Here's the clip of Messi telling Mateu Lahoz that Dembele "can't speak" Spanish 💀 pic.twitter.com/1lfayANE4D — seyi (@xOluwaseyi) October 7, 2019

ماذا حدث

أراوخو –الذي خاض أول مباراة بقميص برشلونة- طُرد لعرقلته خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" ومنعه فرصة محققة للتسجيل، أما ديمبيلي فطُرد في نفس الدقيقة لاعتراضه على طرد زميله.

الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز بدا غاضبا من كلمات قالها له ديمبيلي، ووجّه له بطاقة حمراء مباشرة على الفور.

ليصرح فالفيردي مدرب برشلونة بعد اللقاء: "إنه لغز، بالتأكيد ديمبيلي لم يقل عبارة طويلة، فلغته الإسبانية لا تساعده على ذلك".

لكن تقرير ماتيو لاهوز خرج للنور، وكشف عن العبارة التي تسببت في طرد ديمبيلي، وغياب شبه مؤكد عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة.

تقرير الحكم ذكر نصًا:

"عثمان ديمبيلي اللاعب رقم 11 طُرد بسبب مخاطبته لي قائلا: سيئ جدا، أنت سيئ جدا. وذلك أثناء إشارته بيده تجاهي من مسافة قريبة".

وهذا ينطبق مع ما التقطته كاميرات محطة "موفيستار" بالفعل.

وتنص عقوبات الاتحاد الإسبانية على إيقاف اللاعب ما بين 4 مباريات إلى 12 مباراة حال توجيه سباب للحكم.

لكن في حالة ديمبيلي، سيتم اعتبار الطرد بسبب "سوء السلوك" على الأغلب، ليتم إيقافه من مباراتين إلى 3 مباريات.

أي أنه في الحالتين سيغيب عن صدام الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعد أن يغيب بالطبع عن مباراة إيبار في الجولة التاسعة.

برشلونة يملك حق الاستئناف على البطاقة الحمراء، لكن صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن هروب اللاعب من العقوبة بات صعبا للغاية، خصوصا مع إيقاف لاعبين رددوا نفس العبارة في السابق.

الأمر نفسه حدث مع ماتيو لاهوز في مباراة رايو فايكانو وريال بيتيس بالموسم الماضي، عندما قال له فرانكو دي سانتو: "أنت سيئ للغاية".

لينال المهاجم الأرجنتيني عقوبة الإيقاف مباراتين.

وشرب فابيان أوريانا لاعب إيبار الحالي من نفس الكأس وقتما كان لاعبا في سيلتا فيجو عام 2016، إذ قال للحكم: "يا لك من سيئ، يا لك من سيئ"، ليتم إيقافه مباراتين.

ديمبيلي كان يعيش يوما هادئا بالفعل بعد أن بدأ أساسيا أمام إشبيلية وسجّل هدفا جميلا كان الثالث لفريقه في المباراة، لكنه لم يهنأ بإنجازه حتى صافرة الحكم، واضطر إلى مغادرة الملعب قبل رفاقه، وحرم نفسه من المباراة الأهم في العالم على الأرجح.

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