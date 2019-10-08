لاعب يونايتد السابق: ماذا فعل سولشاير ليستحق تدريب النادي؟

ألقى بول إنس لاعب مانشستر يونايتد السابق اللوم على إدارة ناديه في اهتزاز نتائج الفريق حاليا بسبب التعاقد مع أولي جونار سولشاير المدير الفني.

وقال إنس لموقع "بادي باور" عن سولشاير: "أنا لست هنا لأدعو لإقالة مدرب، كنت هناك في يونايتد وأعرف أن الشعور ليس جيدا".

وواصل "سأسترجع ما قلته سابقا الإدارة لم يكن عليها التعاقد مع سولشاير بتلك الطريقة المسرعة كما فعلوا".

وأضاف متسائلا "ماذا فعل سولشاير ليستحق تلك الوظيفة؟ ذهب إلى كارديف سيتي وهبط بهم ثم ذهب إلى مولدي النرويجي، لذا ماذا فعل ليقنع الإدارة إنه الرجل المناسب لأحد أكبر وظيفة في عالم كرة القدم"؟

وأكمل "كنت أود الانتظار حتى نهاية الموسم وتقييم الموقف ككل، لست واثقا لماذا عينوه، كل ما وضعوه في اعتبارهم هو إثارة الفوز على باريس سان جيرمان وبعض المباريات القليلة الأخرى".

وتابع لاعب يونايتد السابق حديثه "أنظر إلى جهازه المعاون وبعيدا عن مايك فيلان فسنهم صغير، أحيانا أشاهد المباريات وأراهم كأنهم يتساءلون ماذا يحدث، ليس لديهم مفتاحا لمعرفة ما يحدث أمامهم".

وانتقل بول إنس للحديث عن ترشيحه المفضل بدلا من سولشاير وقال: "كنت أفضل التعاقد مع مدرب توتنام ماوريسيو بوكيتينو".

وأكمل "شعرت دائما إنه المناسب خلفا لجوزيه مورينيو هو مدرب رائع، والبعض كان يقول إنه اختيار محفوف بالمخاطر لكن سولشاير هو من كان اختياره محفوف بالمخاطر".

وشدد "بالطبع بوكيتينو كان سيعاني من بعض المشاكل وكان سيحتاج إلى عدة سوق انتقالات لضم اللاعبين المناسبين".

وأتم بول إنس "إن كان بوكيتينو أظهر اهتمامه بتدريب يونايتد فكان يجب على الإدارة أن تفكر فيه".

ويحتل يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات وحصد 9 نقاط فقط.

طالع أيضا

أزمة غريبة في الكرة السعودية بسبب شحن هاتف!

موقف البدري من حفل تكريم الأهلي

الحلقة الثالثة من.. أخطر دوري في العالم

الراحل الأول من الدوري الإيطالي

بيراميدز يشكر العين الإماراتي بسبب علي جبر