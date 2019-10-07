كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن نيه ناديه دعوة كل من كان سببا في تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري الموسم الماضي، "حتى من لا يتواجد الآن في الفريق".

يستعد الأهلي لاستلام درع الدوري الخاص بالموسم الماضي في حفل سيقام يوم الخميس المقبل.

وتحدث مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه مع FilGoal.com قائلا: "سندعو كل من كان سببا في تتويجنا باللقب، للتواجد في حفل استلامنا لدرع الدوري".

وأضاف "سندعو كل من كان في قائمة الأهلي وقتها، حتى إذا رحل عنا عقب نهاية الموسم".

وواصل "الدعوة ستكون لمن تواجد في قائمة الأهلي خلال الموسم الماضي، حتى وإذا لا يتواجد معنا حاليا بسبب إعارته لفريق آخر أو لإنهاء الارتباط معه بشكل نهائي".

وأتم "الكل ساهم في تتويجنا باللقب الموسم الماضي، ومن هنا سيتم دعوة الجميع".

وحقق الأهلي الموسم الماضي لقب الدوري المصري للمرة الـ 41 في تاريخه.

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