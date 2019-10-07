تغريدة – مع أم ضد دعوة الأهلي لـ لاسارتي لحفل درع الدوري؟

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

لاسارتي - تغريدة - الأهلي

يستعد الأهلي لاستلام درع الدوري الخاص بالموسم الماضي في حفل سيقام يوم الخميس المقبل، وهو ما جعلنا نسأل متابعينا، هل أنتم مع دعوة مارتين لاسارتي أم لا؟

الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه الموسم الماضي، تحت قيادة لاسارتي.

مارتين لاسارتي لم يستمر في منصبه بعد ذلك، ليرحل ومعه طارق سليمان مدرب الحراس ومحمد يوسف المدرب العام.

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وسأل FilGoal.com متابعيه على (فيسبوك) و (تويتر): " إذا كنت مسؤولا في الأهلي، هل ستدعو لاسارتي وجهازه لحفل استلام درع الدوري أم لا؟ ولماذا؟".

ونستعرض لكم أبرز الإجابات..

الإجابات جاءت مختلفة، فمنهم من يوافق ومنهم من يرفض.. فما رأيك أنت؟

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