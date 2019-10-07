تغريدة – مع أم ضد دعوة الأهلي لـ لاسارتي لحفل درع الدوري؟
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 22:51
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لاستلام درع الدوري الخاص بالموسم الماضي في حفل سيقام يوم الخميس المقبل، وهو ما جعلنا نسأل متابعينا، هل أنتم مع دعوة مارتين لاسارتي أم لا؟
الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه الموسم الماضي، تحت قيادة لاسارتي.
مارتين لاسارتي لم يستمر في منصبه بعد ذلك، ليرحل ومعه طارق سليمان مدرب الحراس ومحمد يوسف المدرب العام.
وسأل FilGoal.com متابعيه على (فيسبوك) و (تويتر): " إذا كنت مسؤولا في الأهلي، هل ستدعو لاسارتي وجهازه لحفل استلام درع الدوري أم لا؟ ولماذا؟".
ونستعرض لكم أبرز الإجابات..
اه طبعا امال هننكر اننا مخدناش الدوري ف عهده دي اخلاق قبل متكون كورة🚶♀️— hana (@mh9534u) October 7, 2019
اكيد— ⚡Alaa⚡ (@Alaa65347227) October 7, 2019
بكل تأكيد— KAMAL alden (@KAMALal30415347) October 7, 2019
يرسل اليه دعوه
هذا حفل ياتى من ياتى— mo ashour (@nooraliashour1) October 7, 2019
استدعي و اعطي كل ذي حق حقه
لكن ميقعدش مع فايلر علشان ما يبهاتش عليه— Mahmoudelewa (@Mahmoud21849402) October 7, 2019
طبعا الاهلى هايدعو لاسارتى..لان كان جزء من النجاح..فى الفوز بالدورى— أكرم (@akramyahya82) October 7, 2019
اكيد طبعا لي لا كل من ساهم في احراز اللقب لاعبين واداريين كلهم يتكرمو— مروان الشاعر 74 (@karawanalshaer) October 7, 2019
لا طبعا
دا افشل مدرب https://t.co/PAhOQ18v2t— في انتظار جودو (@elszo) October 7, 2019
أكيد وأتمنى تحصل الحقيقة https://t.co/f54Yh7C14i— Peter Heshmat (@peterarsenal7) October 7, 2019
الإجابات جاءت مختلفة، فمنهم من يوافق ومنهم من يرفض.. فما رأيك أنت؟
طالع أيضا
موقف البدري من حفل تكريم الأهلي
الحفلة الثالثة من.. أخطر دوري في العالم
الراحل الأول من الدوري الإيطالي