تغريدة – مع أم ضد دعوة الأهلي لـ لاسارتي لحفل درع الدوري؟

يستعد الأهلي لاستلام درع الدوري الخاص بالموسم الماضي في حفل سيقام يوم الخميس المقبل، وهو ما جعلنا نسأل متابعينا، هل أنتم مع دعوة مارتين لاسارتي أم لا؟

الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه الموسم الماضي، تحت قيادة لاسارتي.

مارتين لاسارتي لم يستمر في منصبه بعد ذلك، ليرحل ومعه طارق سليمان مدرب الحراس ومحمد يوسف المدرب العام.

وسأل FilGoal.com متابعيه على (فيسبوك) و (تويتر): " إذا كنت مسؤولا في الأهلي، هل ستدعو لاسارتي وجهازه لحفل استلام درع الدوري أم لا؟ ولماذا؟".

ونستعرض لكم أبرز الإجابات..

اه طبعا امال هننكر اننا مخدناش الدوري ف عهده دي اخلاق قبل متكون كورة🚶‍♀️ — hana (@mh9534u) October 7, 2019

بكل تأكيد — KAMAL alden (@KAMALal30415347) October 7, 2019

يرسل اليه دعوه هذا حفل ياتى من ياتى — mo ashour (@nooraliashour1) October 7, 2019

استدعي و اعطي كل ذي حق حقه لكن ميقعدش مع فايلر علشان ما يبهاتش عليه — Mahmoudelewa (@Mahmoud21849402) October 7, 2019

طبعا الاهلى هايدعو لاسارتى..لان كان جزء من النجاح..فى الفوز بالدورى — أكرم (@akramyahya82) October 7, 2019

اكيد طبعا لي لا كل من ساهم في احراز اللقب لاعبين واداريين كلهم يتكرمو — مروان الشاعر 74 (@karawanalshaer) October 7, 2019

لا طبعا دا افشل مدرب https://t.co/PAhOQ18v2t — في انتظار جودو (@elszo) October 7, 2019

أكيد وأتمنى تحصل الحقيقة https://t.co/f54Yh7C14i — Peter Heshmat (@peterarsenal7) October 7, 2019

الإجابات جاءت مختلفة، فمنهم من يوافق ومنهم من يرفض.. فما رأيك أنت؟

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