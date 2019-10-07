نيفيل: إذا أصيب صلاح أو فان دايك قد يخسر ليفربول الدوري الإنجليزي

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 20:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول - نورويتش سيتي

يعتقد جاري نيفيل نجم منتخب إنجلترا السابق ومحلل قنوات سكاي سبورتس أن ليفربول هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال نيفيل في قناة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن ليفربول سيخسر لقب الدوري هذا الموسم".

وأضاف "ولكن ليفربول وجماهيره سيعشون في كابوس لمدة 7 أشهر لحين نهاية الدوري".

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وأتم تصريحاته "ليفربول الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري، ولكن إذا تعرض فيرجيل فان دايك أو محمد صلاح للإصابة فإن الأمور قد تتغير".

ليفربول حقق الفوز في أول 8 مباريات من الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وخسر ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شديدة مع مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

ولم يحقق ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990.

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