نيفيل: إذا أصيب صلاح أو فان دايك قد يخسر ليفربول الدوري الإنجليزي

يعتقد جاري نيفيل نجم منتخب إنجلترا السابق ومحلل قنوات سكاي سبورتس أن ليفربول هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وقال نيفيل في قناة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن ليفربول سيخسر لقب الدوري هذا الموسم".

وأضاف "ولكن ليفربول وجماهيره سيعشون في كابوس لمدة 7 أشهر لحين نهاية الدوري".

وأتم تصريحاته "ليفربول الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري، ولكن إذا تعرض فيرجيل فان دايك أو محمد صلاح للإصابة فإن الأمور قد تتغير".

ليفربول حقق الفوز في أول 8 مباريات من الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وخسر ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شديدة مع مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

ولم يحقق ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990.

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