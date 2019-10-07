خاص الإسماعيلي: توقف الدوري في صالحنا.. نحن نُعاني

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 19:54

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يرى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إن التوقف الدولي في صالحه فريقه.

وقال المنياوي: "توقف الدولي في الوقت الحالي في صالحنا بشدة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحن نُعاني من الإجهاد الشديد وتتابع المباريات".

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وأوضح "لعبنا 5 مباريات في الفترة ما بين 13 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، ما بين مباريات الدوري والبطولة العربية".

وأكمل حديثه قائلا: "منحنا لاعبي الفريق راحة لمدة يومين وبعدها سنستعد لاستئناف مسابقة الدوري".

وأتم "سنلعب مباراة ودية لم نحدد طرفها حتى الآن، قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

ويلعب الإسماعيلي أمام حرس الحدود في الـ 18 من شهر أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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