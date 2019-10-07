مران الأهلي - فايلر يصحح أخطاء اللاعبين.. وتأهيل مروان ومتولي

حرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تصحيح أخطاء لاعبي فريقه خلال المران الجماعي اليوم الإثنين.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

ويواصل الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري يوم 19 أكتوبر الجاري.

وعقد فايلر جلسة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتصويب أخطاء المباريات الماضية.

وكان فايلر قرر عودة الأهلي للتدريبات أمس الأحد بعد مباراة أسوان رغم أنه كان منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين، وذلك لرغبته في تصحيح بعض أخطاء اللاعبين في المواجهات السابقة.

واكتفى الأهلي أمس الأحد بمران استشفائي وخاض التدريبات الفنية اليوم الإثنين.

ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين للانضمام للمنتخبين الأول والأوليمبي.

على هامش المران بدأ مروان محسن مهاجم الفريق خوض مرحلة العلاج والتأهيل استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية.

وكان مروان تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى للدوري.

كما استكمل محمود متولي مدافع الفريق البرنامج التأهيلي الخاص به بعدما تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

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