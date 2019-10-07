فاطمة سامورا تحصل على جائزة "صانع التاريخ" من الفيفا
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 18:44
كتب : FilGoal
حصلت فاطمة سامورا سكرتير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على جائزة "صانع التاريخ" في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.
وأقيم حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الأحد في لندن.
وتسلمت فاطمة ساموا الجائزة "تقديرا لعملها في الاتحاد الدولي حيث شغلت منصب الأمين العام منذ مايو من عام 2016"، حسبما أعلن الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على (تويتر).
فاطمة سامورا سكرتير FIFA العام تسملت أمس جائزة "صانع التاريخ" في حفل جوائز "الأفضل في أفريقيا" الذي أقيم في لندن.
السيدة سامورا تسلمت الجائزة تقديراً لعملها في FIFA حيث شغلت منصب الأمين العام منذ مايو 2016، عندما أصبحت أول سيدة أفريقية ومسلمة تتولى هذا المنصب.
Congratulations! pic.twitter.com/eOqfuOjDqj— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 7, 2019
ومع تولي فاطمة سامورا لمنصب الأمن العام للفيفا، أصبحت أول سيدة إفريقية ومسلمة تتولى هذا المنصب.
واتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحاد الإفريقي (كاف) في وقت سابق على تعيين فاطمة سامورا ممثلة عامة للفيفا في إفريقيا لمدة 6 أشهر.
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