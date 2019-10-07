فاطمة سامورا تحصل على جائزة "صانع التاريخ" من الفيفا

فاطمة سامورا سكرتير FIFA العام تسملت أمس جائزة "صانع التاريخ" في حفل جوائز "الأفضل في أفريقيا" الذي أقيم في لندن.

السيدة سامورا تسلمت الجائزة تقديراً لعملها في FIFA حيث شغلت منصب الأمين العام منذ مايو 2016، عندما أصبحت أول سيدة أفريقية ومسلمة تتولى هذا المنصب.

Congratulations! pic.twitter.com/eOqfuOjDqj