سولشاير يعترف بصعوبة وصول يونايتد للمراكز الـ4 الأولى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 16:54

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - روشديل

اعترف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بصعوبة إنهاء الفريق لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي بأحد المراكز الـ4 الأولى.

يونايتد تلقى 3 هزائم وتعادل 3 مرات وفاز مرتين فقط في الجولات الـ8 الأولى للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيستغرق الأمر وقتًا للوصول للمستوى الذي نريده، لأنها رحلة بدأناها وثقافة نزرعها هنا. إنه لمن دواعي سروري العمل مع اللاعبين كل يوم لأنهم يعملون بجد".

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وحول عودة يونايتد لأمجاده، أوضح المدرب النرويجي "لا أستطيع أن أعطيك وقت محدد، لكننا سنصل إلى هذا".

وأضاف "نحن في مهمة شاقة كبيرة للوصول إلى المراكز الأربعة أو الستة الأولى هذا الموسم، لكنه أمر صعب، وعلينا أن نتحد سويًا ونستعيد الثقة في اللاعبين".

وواصل "لقد اجتمعنا في إدارة النادي وناقشنا الاتجاه الذي سنسير فيه. إذا كنت تعمل فقط في أيام النتائج الإيجابية، فلن تصل إلى وجهتك أبدًا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

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