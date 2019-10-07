خاص قائمة البدري – علاء نبيل: فتحي يستحق شارة القيادة.. والقمة لن تؤثر على المنتخب

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 16:26

كتب : بسام أبو بكر

علاء نبيل

يتفق علاء نبيل مدرب المقاولون السابق مع اختيارات حسام البدري مدرب المنتخب لقائمته. مشيرا إلى أن كل الموجودين يستحقون الانضمام.

البدري أعلن عن قائمة ضمت 23 لاعبا، لخوض مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الإثنين المقبل، على هامش معسكر المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

FilGoal.com يتواصل مع نجوم الكرة المصرية، ويطرح عليهم أهم الأسئلة المحيطة بقائمة البدري الأولى، وعلاء نبيل مساعد محمود الجوهري في تدريب منتخب مصر سابقا يتحدث لنا حول رأيه في القائمة.

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شارة القيادة

من يخلف أحمد المحمدي في حمل شارة قيادة منتخب مصر بعد أن خرج ظهير أستون فيلا من حسابات حسام البدري؟ سؤال متداول في الأسابيع الماضية، مع طرح أسماء المحترفين محمد صلاح وأحمد حجازي، والمخضرمين أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

يجيب علاء نبيل: "المعروف والمعتاد على مدار التاريخ الشرعي هو الأقدمية، لكن صفات القيادة والشخصية تتسبب في مشاكل بين اللاعبين، ما يعني أن هناك بعض اللاعبين سيغضبون، وباعتبار قربي من محمد صلاح، فهو لا ينظر لتلك الأمور".

وواصل "في النهاية وجهة نظري الأقدمية خاصة بعد تعب وانضمام طويل للغاية داخل صوف المنتخب".

وأكمل "أحمد فتحي يستحق شارة القيادة ضد بتسوانا، باعتباره الأقدم وصاحب الخبرات الكبيرة".

اختيارات القائمة

يجيب علاء نبيل: "كل اللاعبين الموجودين من حقهم الانضمام، حمدي فتحي من أفضل اللاعبين في مصر، لا يوجد وجه جديد أو مظلوم في الدوري حاليا".

وواصل "توقعت وجود محمد هاني لأنه يشارك باستمرار مع الأهلي".

ظهور اسمي فتحي والسعيد

اعتبر الكثيرون انضمام أحمد فتحي وعبد الله السعيد للمنتخب بمثابة المفاجأة بسبب تقدمهما في السن، لكن ضياء السيد يعترف بأهميتهما.

يجيب علاء نبيل: "لست مع انضمام أحمد فتحي وعبد الله السعيد للمنتخب، الوقت يسمح بأن تعلن استبعاد اللاعبين الذين وصلوا لنهاية مشوارهم، عبد الله تواجد في المنتخب وكأس الأمم ولم يفيد المنتخب، لابد من إعداد جيل جديد".

القمة

الأهلي يواجه الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري، فهل يراعي البدري هذه القمة في اختياراته لعناصر مباراة بوتسوانا؟

يتحدث علاء نبيل: "لا أعتقد أن مباراة القمة ستؤثر في ذهن المنتخب، لأنه في بداية تجمعه ومباراة بتسوانا تجربة بسيطة سنستفيد منها بالطبع، ولا أعتقد أن الجهاز الفني سيقوم بالتفكير بها".

وأتم "تلك المباراة ستضع الخطوط العريضة للتشكيل وتجربة اللاعبين".

مصر تستقبل بوتسوانا وديًا على استاد القاهرة يوم الإثنين المقبل، في الظهور الأول للبدري، والأول للفراعنة منذ الإقصاء الصادم من كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

الدور عليك لتبدي رأيك، اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة بوتسوانا الودية

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