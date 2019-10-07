حصلت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا على التصريح الطبي الذي يسمح لها بالمشاركة في المباريات من جديد بعد غياب بسبب الإصابة ولكن بشكل مؤقت.

وانسحبت نور الشربيني من بطولتي سان فرانسيسكو وأمريكا المفتوحة بسبب إصابة الركبة، ولم تشارك في أي بطولة هذا الموسم.

وغادرت نور إلى ألمانيا من أجل التأكد من سلامة ركبتها ومنحها الطبيب الألماني التصريح الطبي للعودة للمشاركة في البطولات من جديد ولكن نصحها بالعودة مجددا بعد البطولة للتأكد من سلامة الركبة.

وكانت نور قد غابت بعد نصيحة عدد من الأطباء خوفا من المخاطرة وتفاقم إصابة الركبة مما قد يؤثر على مسيرتها هذا الموسم.

وفضلت نور الانسحاب والسفر إلى ألمانيا في رحلة علاجية خوفا من تفاقم الإصابة.

وتعود نور للمشاركة في أول بطولة هذا الموسم وهي بطولة العالم للسيدات أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

وتستضيف الأهرامات في نفس التوقيت بطولة مصر الدولية للرجال إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

وبعد انتهاء البطولة تقوم نور بفحص طبي جديد للتأكد من تمام سلامتها أو العودة للغياب لفترة أخرى بناء على تقرير الطبيب المعالج.

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