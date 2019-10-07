واندا: إنتر افتقد إيكاردي أمام يوفنتوس

صرحت واندا نارا وكيلة ماورو إيكاردي، أن إنتر ميلان افتقد قائده السابق في مواجهة يوفنتوس.

إنتر فقد صدارة الدوري الإيطالي بهزيمته على ملعبه جوزيبي مياتزا بهدفين مقابل هدف واحد أمام يوفنتوس، بالجولة السابعة للمسابقة.

وصرّحت واندا: "شاهدنا مباراة إنتر ويوفنتوس بالطبع".

وأضافت زوجة اللاعب: "في الشوط الأول، بدا أن إنتر احتاج إلى فعل المزيد".

وأكملت: "إنتر افتقد إيكاردي، في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا".

وبررت: "إيكاردي سجل 8 أهداف في 11 مباراة أمام يوفنتوس".

ودخل إيكاردي في خلافات شرسة مع منظومة إنتر ميلان بالموسم الماضي، أدت إلى استبعاده من الفريق لفترة طويلة، قبل أن يرحل معارا إلى باريس سان جيرمان في مطلع الموسم الجاري.

إيكاردي (26 عاما) لعب 6 مواسم في صفوف إنتر، سجل خلالها 124 هدفا في 219 مباراة خاضها.

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