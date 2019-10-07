وفاة لاعب أرجنتيني بعد سقوطه من الطابق السادس

لقي اللاعب الأرجنتيني إزيكييل إسبيرون مصرعه، بعد سقوطه من الطابق السادس لإحدى البنايات.

ووقعت الحادثة في الثالثة فجر الأحد، وأعلِن رسميا عن وفاقة إسبيرون عقب وصوله مستشفى زوبيزاريتا في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب كان في حفل أقامه بعض أصدقائه، وأن سقوطه حدث بعد استناده على درابزين لم يكن مثبتا بشكل جيد، لينهار بسبب وزنه.

وبدأ إسبيرون –الذي توفي عن عمر 23 عاما- مسيرته في فريق أول بويز بالأرجنتين، قبل أن ينتقل إلى إنترناسيونال البرازيلي، ثم جريميو عام 2016.

وخرج إسبيرون معارا من جريميو إلى أتلانتي المكسيكي في العام الماضي، لكن مسيرته انتهت بحفلة ليلية

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