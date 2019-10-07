شاكيري: أشعر أنني أحد قادة ليفربول وأرغب في المشاركة أكثر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 14:49

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

قال تشيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول إنه يشعر بأنه أحد قادة الفريق كونه يمتلك خبرة كبيرة بين الموجودين، وأشار إلى رغبته في المشاركة أكثر مع الحمر. وذلك حسب تصريحاته لمجلة "شفايتزر إلوستريتر" السويسرية.

شيردان شاكيري

النادي : ليفربول

ليفربول

وصرح شاكيري قائلا: "بجانب حقيقة أنني سأحب أن أشارك أكثر، أنا سعيد في ليفربول".

وأضاف "لدي حالة محددة في التشكيل لأنني أحد أكثر اللاعبين خبرة".

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وأتم "أشعر أنني أحد قادة الفريق".

شاكيري شارك خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بكل المسابقات بمجموع 25 دقيقة، ويغيب حاليا عن صفوفه للإصابة.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول لعب الدولي السويسري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

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