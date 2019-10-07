تقرير - ميلان يحاول الاتفاق مع سباليتي لإقالة جيامباولو

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 14:34

كتب : FilGoal

سباليتي - إنتر - ميلان

دخل نادي ميلان في مفاوضات متقدمة للغاية مع لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق لتولي تدريب الفريق خلفا لماركو جيامباولو المدرب الحالي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأوضح التقرير أن ميلان يضغط بقوة للتوصل لاتفاق حول البنود الشخصية مع سباليتي بجانب إنهاء تعاقده مع إنتر.

صاحب الـ60 عاما رحل عن تدريب إنتر بنهاية الموسم الماضي بعدما ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 2021.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان سيقيل جيامباولو من منصبه فور توصله لاتفاق مع سباليتي.

ويأتي قرار ميلان بإقالة جيامباولو على الرغم من الفوز ضد جنوى في الجولة السابعة بنتيجة 2-1.

وحتى الآن خاض الروسونيري مع جيامباولو 7 مباريات في الدوري الإيطالي فاز في 3 وخسر 4.

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