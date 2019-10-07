شوقي غريب: ضم محمد محمود لقائمة المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا وارد

فتح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الباب أمام إمكانية انضمام محمد محمود لاعب وسط الأهلي للقائمة التي ستخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر الشهر المقبل.

وصرح غريب عبر قناة صدى البلد "محمد محمود ابتعد 9 أشهر عن الملاعب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، والجهاز الطبي للأهلي لديه تفاصيل برنامجه العلاجي ويعرف جيدا متى يتم الدفع باللاعب في المباريات، لذا من الصعب إشراكه قبل أن يعود مع الأهلي".

واستدرك "لكن أعلم أن محمد محمود يتدرب بكل قوة ومن الوارد أن ينضم لقائمة مباريات الأهلي في الفترة القادمة، هنا من الوارد الاستعانة به في القائمة".

في المقابل، أشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "أما إصابة طاهر محمد مهاجم المقاولون العرب عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وتم استدعاءه لمعسكر الشهر الجاري ليتواجد في المحاضرات الفنية ليعرف خطة اللعب".

ونوه شوقي غريب "حتى إذا لم يقدر طاهر على المشاركة في وديتي جنوب إفريقيا خلال الشهر الجاري، فإن هناك 3 جولات بالدوري سيشارك بها، لذا لا توجد مشكلة بشأنه".

وأوضح "هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن الموعد النهائي لقيد 21 لاعبا في قائمة البطولة سيكون يوم 29 أكتوبر، بينما ستكون آخر مباراة بالدوري يوم 28، لذا سيكون الجهاز الفني مضطرا لعمل كشف طبي واختبارات فنية وبدنية قبل إرسال القائمة بساعات قليلة حتى لا نضم لاعبا مصابا ولا نستفيد به في البطولة".

وأكد غريب أن هناك تنسيق تام مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، والذي منح الأولوية للمنتخب الأوليمبي الذي سيخوض 3 مباريات في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو أيام 8 و11 و14 أي قبل أول ارتباط رسمي للمنتخب الأول.

وأتم تصريحاته "هذا إجراء طبيعي، لأننا نستعد لمنافسة مؤهلة لثاني أهم بطولة بعد كأس العالم، وبعدها تأتي باقي المنافسات القارية".

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