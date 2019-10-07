بسبب 4-4-2 وخلافه مع كلويفرت.. رسميا – إقالة فالديس من شباب برشلونة

أعلن برشلونة رسميا عن إقالة فيكتور فالديس من منصبه كمدرب لفريق الشباب تحت 19 عاما Juvenil A.

حارس المرمى السابق للجيل الذهبي تولى المنصب قبل أقل من 3 أشهر مطلع الموسم، لكنه لم يعمّر طويلا.

وذكر برشلونة في بيانه:

"برشلونة أبلغ فيكتور فالديس أنه لم يعد المدير الفني لفريق الشباب".

كما أعلن برشلونة عن تعيين فرانك أرتيجا مدرب Juvenil B منذ 2010.

وكان النادي قد أعلن يوم الجمعة أن فالديس لن يرافق فريقه في الرحلة لمواجهة جيمناستيك دي تاراجونا، إذ اجتمع مع سكرتير النادي لمناقشة وضعه، قبل أن تُعلَن رسميا عن إقالته اليوم الإثنين.

أسباب الإقالة

وحصرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب إقالة فالديس في 7 أسباب.

صداع مع كلويفرت

باتريك كلويفرت زميل فالديس السابق، تولى مؤخرا منصب مدير قطاع الشباب في برشلونة، ولا يبدو متفاهما للغاية مع المدرب المقال.

كلويفرت لام فالديس لعدم اتباعه طريقة 4-3-3 الكلاسيكية التي يعتمد عليها برشلونة في مختلف الفئات العمرية، إذ يفضّل فالديس انتهاج طريقة 4-4-2.

اجتماعيات

كما تلقى فالديس انتقادات قوية بعد غيابه عن العشاء الذي ينظمه النادي لجمع كل الأطقم الفنية في مختلف الفئات العمرية.

فالديس تخلّف عن الحضور رغم ظهور جهازه الفني في المناسبة.

ملعب يوهان كرويف

افتتحت إدارة برشلونة ملعب يوهان كرويف مؤخرا في مدينتها الرياضية، لكنها خصصته لفريق السيدات، مما أثار غضب فالديس الذي انتقد القرار علنا.

وصرّح فالديس حينها: "عندما رأيت هذا الملعب الجميل أول مرة كنت متحمسا للغاية، اعتقد أنه سيكون ملعبنا. لسوء الحظ لن نلعب عليه، لكني سأظل أقاتل لأجل ذلك".

قرارات فنية غريبة

في مباراة بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا للشباب، أجرى فالديس 3 تغييرات دفعة واحدة بين الشوطين، مواجهة خسرها فريقه على أي حال.

عدم انضباط

وفي مباراة إنتر ميلان بنفس البطولة، خالف فالديس قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تنص على تواجد الفريق في ملعب المباراة قبل ساعتين ونصف على الأقل من انطلاقها.

فالديس صمم على إعطاء المحاضرة للاعبيه قبل التوجه للملعب، ليصل الفريق متأخرا نصف ساعة؛ ويوقّع الاتحاد الأوروبي عقوبة مالية على برشلونة.

سخط

يضطر أحيانا بعض مدربي الفئات العمرية في برشلونة إلى عمل مؤتمر صحفي والإجابة على الأسئلة وقوفا.

أما فالديس، فعندما دخل إلى غرفة المؤتمر الصحفي قبل أحد المباريات، ووجدها خالية من كرسي وطاولة، انفعل بشدة على المنسق الإعلامي للنادي.

النتائج

بداية برشلونة البطيئة في دوري أبطال أوروبا للشباب، شجّعت الإدارة على الإطاحة بـ فالديس غير المطيع.

الفريق سقط على ملعبه بثلاثية دون رد أمام إنتر ميلان، قبل أن يخسر 1-2 أمام دورتموند.

اقرأ أيضا:

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب الوداد: سنعوض ظلم النهائي

حلم إفريقيا – وداد الأمة.. 12 رجلا غاضبا

حلم إفريقيا - أول أغسطس صاحب الثلاثية المحلية.. نهائي قاري ومفاجأة 2018

ميتشو والزمالك.. لماذا لم تعد لعبة الشطرنج ممتعة

قائمة البدري – ضياء السيد: وجود فتحي والسعيد سيخلق الانضباط في معسكر المنتخب