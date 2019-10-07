أحمد السيد يروي كيف أصر ميسي على تبادل القميص معه

استرجع أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، كواليس تبادله القميص مع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة خلال مباراة المئوية عام 2007.

وقال أحمد السيد: "في مباراة المئوية عام 2007 أمام برشلونة، كان ميسي احتياطيا في بداية المباراة، أما أنا فلم ألعب في قلب الدفاع".

وأضاف في حديثه عبر "تايم سبورتس": "جوزيه أعلن عن تشكيل المباراة بمشاركة عماد النحاس، ووائل جمعة، وشادي محمد في خط الدفاع، فحزنت لعدم تواجدي".

وأكمل: "بعدها فوجئت به يقول أحمد عادل كظهير أيمن، وأحمد السيد كظهير أيسر، خصوصا أننا لم نكن نعاني من نقص في الجهة اليسرى".

وكشف: "سألته لماذا سأشارك كظهير أيسر، فقال لي حتى توقف ليونيل ميسي".

وواصل: "جوزيه اعتاد إشراكي كظهير أيسر في المباريات الكبيرة مثلما حدث أيضا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007 أمام النجم الساحلي، كان يثق في".

وتطرق أحمد السيد لما حدث في المباراة: "ميسي دخل بديلا في الشوط الثاني، وعلى الفور ذهبت إليه أثناء توقف اللعب وأخبرته أنني من عشاقه وأنه أعظم لاعب في العالم، وأنني أريد قميصه".

وأضاف: "بعد المباراة اتجه نحوه كل اللاعبين للحصول على قميصه، لكنه قال: لا، القميص للرقم 5".

ميسي لم يكن اللاعب الوحيد الذي ظفر أحمد السيد بقميصه في ذلك اليوم، إذ كشف مدافع الأهلي السابق: "بعد المباراة في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس قابلت كارليس بويول الذي شبهني الكثيرون به في طريقة اللعب، فطلبت قميصه وحصلت عليه كذلك".

وأتم: "لم أخبر أي من زملائي في الأهلي بحصولي على قميصين من برشلونة، شعرت أنني أملك كنزا، وكان من الوارد أن يأخذوا أحدهما".

ولعب أحمد السيد في الفريق الأول للأهلي لمدة تجاوزت 10 أعوام، ثم انتقل إلى تليفونات بني سويف، ومصر للمقاصة، والاتحاد السكندري، حتى اعتزاله في 2017.

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