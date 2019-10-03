بالفيديو - أرسنال يكتسح برباعية.. إشبيلية في الصدارة بـ الدوري الأوروبي

واصل أرسنال الإنجليزي نتائجه الإيجابية في الدوري الأوروبي وسحق ستاندر ليج البلجيكي برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

صدارة بالعلامة الكاملة و7 أهداف في مباراتين ودون أن تهتز شباكه بأي هدف.

9 دقائق في الشوط الأول شهدت 3 أهداف للجنرز، في مباراة عودة الإسباني هيكتور بيليرين كأساسي بعد غياب دام 9 أشهر.

البرازيلي الشاب مارتينيلي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 13 و16، رافعا رصيده إلى 4 أهداف خلال مباراتين شارك فيهما بشكل كامل.

وعزز جو ويليوك النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني سجل الإسباني داني سيبايوس في الدقيقة 57 أول أهدافه بقميص الفريق اللندني.

الدقائق التالية من المباراة شهدت مشاركة نيكولاس بيبي وماتيو جيندوزي وبيير أوباميانج دون تغيير في النتيجة.

وتصدر أرسنال ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وفي المقابل فاز إينتراخت فرانكفورت الألماني على فيتوريا جيماريش البرتغالي بهدف نظيف.

ونجح لاتسيو الإيطالي في قلب تأخره على ملعب الأوليمبيكو أمام رين الفرنسي إلى فوز بنتيجة 2-1.

الضيف الفرنسي تقدم عن طريق جريمي مورييل في الدقيقة 55، ورد البديل الصربي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقائق التالية.

الصربي سجل هدفا في الدقيقة 63 وصنع هدف الانتصار الذي دونّه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 75 ليحقق نسور العاصمة الإيطالية الفوز الأول.

وفي المجموعة الأولى قاد المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو إشبيلية الإسباني للفوز بعدما سجل هدفا في الدقيقة 17 اعتلى بها الفريق الأندلسي ترتيب المجموعة على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي.

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