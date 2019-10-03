سولشاير يفسر سبب سعادته بالتعادل مع ألكمار

يصر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعبي فريقه قدموا أداءً جيدا أمام ألكمار الهولندي رغم التعادل السلبي.

ولم يسدد لاعبي مانشستر يونايتد أي تسديدة على مرمى الخصم الهولندي (طالع التفاصيل).

النرويجي قال عقب المباراة "سعيد بأداء اللاعبين لقد قدمنا أداء جيد، كان لابد من حصد الـ 3 نقاط ونستحق الحصول على ركلة جزاء لا يمكن النقاش بها".

وطالب مانشستر يونايتد بركلة جزاء لصالح ماركوس راشفورد في الشوط الثاني.

وتابع "أداء جيد أمام خصم جيد على أرضية سيئة (صناعية)، إذا حصدنا نقطة خاج قواعدنا وفزنا على ملعبنا سيكون الأمر جيدا".

وواصل "سوف نذهب إلى بلجراد ونريد الفوز"، ويتصدر مانشستر يونايتد مع بارتيزان بلجراد الصربي ترتيب المجموعة.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نيوكاسل الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

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