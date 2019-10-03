ديشامب: سأطلب من لامبارد إشراك جيرو

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 22:35

كتب : FilGoal

جيرو - فرنسا

مزح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا من الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي وطالبه بضرورة إشراك أوليفييه جيرو.

ديشامب استدعى نجولو كانتي بعدما غاب عن أبطال العالم في التوقف الدولي الماضي، كما تواجد جيرو في قائمة الديوك.

ديشامب قال عقب إعلان القائمة: "لقد طلب مني لامبارد عدم ضم نجولو كانتي في التوقف الدولي الماضي، إذا استمر الأمر بنفس الطريقة سوف أطلب منه بلطف أن يُشرك أوليفييه جيرو في المباريات".

ويفضل ديشامب الاعتماد على أوليفييه جيرو في هجوم منتخب فرنسا رغم جلوسه احتياطيا لإنجليزي الشاب تامي إبراهام منذ بداية الموسم.

وتابع عن مهاجمه "لا أريد التقليل مما يقدمه جيرو رفقة المنتخب، يقدم أداء جيد للغاية دون ذكر أنه ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب، رغم ذلك آمل أن يتحسن الموقف".

وواصل "بعيدا عن كفائته معنا، هو يقضي فترة يشارك في عدد دقائق أقل، لكن الأمر غير جيد بدنيا ولن يصل إلى أفضل مستوى".

جيرو شارك في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا خلال 191 دقيقة الموسم الحالي في جميع المسابقات مع تشيلسي.

وتطرق ديشامب للحديث عن كيليان مبابي الذي تم استدعائه "لقد عاد بعد الإصابة، لن يكون هناك مخاطرة برغم من قوة المباراتين".

وأتم "لديه مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وسوف نرى إذا كان في حالة جيدة، لكنه قد لا يشارك في المواجهتين معنا".

الديوك الفرنسية تلتقي مع إيسلندا وتركيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات يورو 2020 والتي يحتل خلالها المركز الثاني.

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