زيزو يفض الاشتباك أمام المقاصة.. ويسجل ثاني أهدافه مع الزمالك

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - المقاصة

بعد شوط أول فشل فيه الزمالك في هز شباك مصر للمقاصة، نجح أحمد السيد "زيزو" في فض الاشتباك وتقدم للفريق الأبيض بالشوط الثاني.

الزمالك يواجه المقاصة ضمن ثاني جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

وزيزو واصل تألقه بعد صناعة هدف الفوز على الاتحاد السكندري الجولة الماضية، ليهز الشباك مسجلا أول أهدافه في الموسم الجاري، وثاني أهدافه مع الفريق إجمالا.

أخبار متعلقة

ديسابر: لا أعلم سبب تراجعنا أمام طنطا.. أحترم الزمالك والأهلي ولكن كاف يدعو الزمالك لحضور قرعتي الأبطال والكونفدرالية قائمة تونس – رباعي الزمالك والأهلي وبيراميدز حاضر أمام الكاميرون

الموسم الماضي سجل لاعب ليرس الأسبق هدفا وحيدا في شباك الإسماعيلي في 24 يوليو، والآن أحرز ثاني أهدافه بهز شباك المقاصة ليعادل أرقامه في الموسم الفائت بصناعة هدف وتسجيل آخر خلال 15 مباراة.

زيزو شارك في اللقاء بشكل أساسي، وانطلاقة من عمق الملعب وتسديدة بيسراه كتبت أول أهداف اللقاء.

وانضم صاحب الـ23 عاما إلى صفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من موريرينسي البرتغالي.

طالع أيضا

رئيس الزمالك يحذر مفوضة فيفا

توقع مباريات الدوري واربح FIFA20

ماذا فعل الزمالك في 4 مواجهات ضد ميدو؟

صحف إنجلترا تحتفي بصلاح

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر للمقاصة

صلاح الأفضل في تقييم صحف إنجلترا لمباراة ليفربول

زيزو الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

سولشاير يفسر سبب سعادته بالتعادل مع ألكمار 13 دقيقة | أوروبا
المقاصة: الخوف من الضغوط الإعلامية أثر على قرارات الحكم.. نستحق ركلتي جزاء 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المقاصة: مشكلة واحدة واجهتنا أمام الزمالك.. وتوقيت الهدف أثر علينا 33 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام يرد على ميتشو: أداء الزمالك لم يتحسن بعد مشاركة بوطيب 39 دقيقة | الدوري المصري
ديشامب: سأطلب من لامبارد إشراك جيرو 47 دقيقة | أوروبا
ميتشو يفسر سبب تراجع أداء الزمالك أمام المقاصة 53 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك