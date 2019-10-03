زيزو يفض الاشتباك أمام المقاصة.. ويسجل ثاني أهدافه مع الزمالك

بعد شوط أول فشل فيه الزمالك في هز شباك مصر للمقاصة، نجح أحمد السيد "زيزو" في فض الاشتباك وتقدم للفريق الأبيض بالشوط الثاني.

الزمالك يواجه المقاصة ضمن ثاني جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

وزيزو واصل تألقه بعد صناعة هدف الفوز على الاتحاد السكندري الجولة الماضية، ليهز الشباك مسجلا أول أهدافه في الموسم الجاري، وثاني أهدافه مع الفريق إجمالا.

الموسم الماضي سجل لاعب ليرس الأسبق هدفا وحيدا في شباك الإسماعيلي في 24 يوليو، والآن أحرز ثاني أهدافه بهز شباك المقاصة ليعادل أرقامه في الموسم الفائت بصناعة هدف وتسجيل آخر خلال 15 مباراة.

زيزو شارك في اللقاء بشكل أساسي، وانطلاقة من عمق الملعب وتسديدة بيسراه كتبت أول أهداف اللقاء.

وانضم صاحب الـ23 عاما إلى صفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من موريرينسي البرتغالي.

أحمد سيد زيزو إخترق مسافة طويلة من منتصف الملعب ولم يواجه أي لاعب من المقاصة حتى سجل الهدف الأول pic.twitter.com/8Y9UEg4oFq — FilGoal (@FilGoal) October 3, 2019

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