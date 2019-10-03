معاناة مستمرة.. يونايتد يتعادل مع آلكمار

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - آلكمار

المباراة العاشرة على التوالي خارج ملعبه ومانشستر يونايتد لا يحقق الفوز في رقم سلبي يتحقق لأول مرة منذ عام 1989.

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه آلكمار اليوم الخميس سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أفاس في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

لم يسدد مانشستر يونايتد أي تسديدة صحيحة على مرمى الخصم طوال المباراة وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ النادي في مشاركته في البطولة بمسماها الحالي.

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في المقابل ظهر آلكمار أخطر من مانشستر يونايتد ولكن تصديات ديفيد دي خيا آمنت التعادل لفريق المدرب أولي جونار سولشاير.

بتلك النتيجة يحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة الثامنة بالتساوي مع بارتيزان بلجراد الصربي وفارق الأهداف صب في صالح الفريق الإنجليزي.

أما آلكمار فحصد نقطته الثانية في البطولة ويحتل المركز الثالث، أما آستانا يحتل المركز الرابع دون أي نقاط.

وولفسبيرجر X روما

وفي النمسا تعادل وولفسبيرجر صاحب الأرض مع ضيفه روما الإيطالي إيجابيا بهدف لكل فريق.

افتتح روما أهداف المباراة عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 51 أدرك أصحاب الأرض التعاقد عن طريق ماكيل لياندي.

بتلك النتيجة تصدر روما المجموعة العاشرة بأربع نقاط بالتساوي مع منافسه النمساوي في كل شيء إذ سجل كل منهما خمسة أهداف واستقبل هدفا.

فيما يأتي إسطنبول باشاكشهير التركي ثالثا بنقطة واحدة بالتساوي مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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