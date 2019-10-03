عمرو طارق يغيب عن المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي بسبب الإصابة

سيغيب عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز عن فريقه لفترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

عمرو طارق النادي : نيو يورك ريد بولز

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأمريكي أن مدافع منتخب مصر خضع لجراحة ناجحة الأسبوع الماضي للتخلص من الإصابة.

وبذلك لن يستطيع عمرو طارق اللحاق بالمرحلة النهائية من الدوري الأمريكي التي تأهل لها فريقه في وقت سابق بسبب طول فترة غيابه.

وتبدأ المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي في الـ19 أو الـ20 من شهر أكتوبر الجاري وتنتهي في الـ10 من شهر نوفمبر المقبل.

وشارك عمرو طارق مع نيويورك ريد بولز الموسم الجاري في 20 مباراة من بينهم 19 لقاء بشكل أساسي وسجل هدفا وصنع مثله.

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