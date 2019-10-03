آلان روشيل يسجل أول هدف رسمي بعد النجاة من حادثة طائرة شابيكوينسي

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 19:29

كتب : إسلام أحمد

آلان روشيل - جوياس

3 لاعبين فقط نجوا من حادثة طائرة شابيكوينيسي البرازيلي عام 2016 أثناء السفر لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا في كولومبيا التي راح ضحيتها 71 شخصا بين لاعبي الفريق وصحفيين.

جاكسون فولمان حارس المرمى الذي بترت قدمه، والمدافع نيتو لم يعد لممارسة كرة القدم رغم التقارير التي أشارت لإمكانية عودته.

وآلان روشيل الظهير الأيسر الذي حارب من أجل العودة لممارسة كرة القدم مجددا وأجرى جراحة في الركبة بتركيب مفاصل صناعية.

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روشيل البالغ 30 عاما خاض في 2017 مواجهتين مع شابيكوينسي أمام برشلونة وروما وسجل هدفا في شباك الفريق الإيطالي.

وبعد عامين نجح روشيل في تسجيل أول هدف رسمي له منذ الحادثة بقميص جوياس في شباك كروزيرو في الدوري البرازيلي.

هدف قاد فريقه المُعار له من شابيكوينسي للفوز على كروزيرو والوصول للنقطة رقم 30 بعد مرور 22 جولة.

روشيل قال عقب نهاية اللقاء لشبكة جلوبو سبورتي: "لقد عملت من أجل حدوث تلك الأشياء، أنه هدفي الثاني من الحادثة".

وتابع "سعيد للغاية من أجل مساعدة فريقي هذا الفريق احتتضنني وهذه أفضل طريقة لرد الجميل في الملعب".

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام" "الله يجعل الناس تشك بنا من أجل رؤيتنا ننضج ويُفعل إيماننا، هذا يجعلنا أكثر التزامنا ونقاتل أكثر لذلك تحدث الأشياء في النهاية".

"شكرا يا الله لكل شيء، لننظر للأمام لتحقيق الأكثر".

روشيل نجا من حادثة الطائرة بعدما غيّر مقعده في الطائرة وكان أول من توصلت له قافلات الإنقاذ عقب سقوط الطائرة في نوفمبر 2016.

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