تأجيل مواجهة ساسولو وبريشيا.. ودقيقة حداد في الدوري الإيطالي

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 18:27

كتب : FilGoal

ساسولو‎

تأجلت مباراة بريشيا وساسولو في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإيطالي إلى 18 ديسمبر بسبب وفاة جورجيو سكونيزي مالك ورئيس ساسولو.

جورجيو توفي أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ 76 عاما، كما سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل جميع مباريات الجولة.

ولم يخف سكوينزي حقيقة حبه لنادي ميلان الإيطالي رغم قيادته للنيروفيردي.

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وتولي جورجيو إدارة نادي ساسولو منذ عام 2002، وقاد الفريق خلال تلك السنوات من الدرجة الرابعة إلى التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي في 2016-2017.

إذ احتل ساسولو المركز السادس متفوقا على ميلان وتأهل للمسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخه تحت قيادة إيزبيو دي فرانشيسكو.

ويحتل ساسولو المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط الموسم الحالي ويتساوى معه بريشيا بنفس الرصيد في المركز الخامس عشر.

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