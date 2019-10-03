بعد اجتماع بينهما.. غريب: هناك تنسيق وتفاهم كامل مع البدري وجهازه

عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا على هامش قرعة بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي جرت بالإسكندرية تم خلاله التنسيق والترتيب للمرحلة المقبلة.

وبحسب بيان صحفي من اتحاد الكرة فإن الاجتماع جاء لـ "الاتفاق على أن تكون الأولوية للمنتخبات الوطنية ومصر في المقام الأول وقبل أي شيء".

وشهد الاجتماع أجواء ودية بين الطرفين باعتبار أن الهدف تحقيق الانتصارات للكرة المصرية، وفقا لتعبير البيان.

وأكد البدري لغريب أن الجميع وراء المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل من أجل الفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.