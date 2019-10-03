بعد اجتماع بينهما.. غريب: هناك تنسيق وتفاهم كامل مع البدري وجهازه
الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 18:10
كتب : عاطف شادي
عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا على هامش قرعة بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي جرت بالإسكندرية تم خلاله التنسيق والترتيب للمرحلة المقبلة.
وبحسب بيان صحفي من اتحاد الكرة فإن الاجتماع جاء لـ "الاتفاق على أن تكون الأولوية للمنتخبات الوطنية ومصر في المقام الأول وقبل أي شيء".
وشهد الاجتماع أجواء ودية بين الطرفين باعتبار أن الهدف تحقيق الانتصارات للكرة المصرية، وفقا لتعبير البيان.
وأكد البدري لغريب أن الجميع وراء المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل من أجل الفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
ومن جانبه أشاد شوقي غريب بالاجتماع ونتائجه مشيرا إلى أن علاقته بالبدري ممتدة عبر سنوات طويلة في الملاعب أو في التدريب مؤكدا أن هناك تنسيق كامل وتفاهم مع البدري وجهازه.
وكانت قرعة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة أسفرت عن وقوع مصر في مجموعة تضم معها، مالي والكاميرون وغانا.
وشدد غريب على أنه يكن كل احترام للمنتخبات المنافسة ولكنه واثق في أبنائه من عناصر المنتخب الأولمبي المصري الذي لم يقصر معه اتحاد الكرة في الإعداد بالشكل الذي يليق بالبطولة، وتعاون الأندية متمنيا أن يحقق الهدف وهو التأهل لطوكيو أولا ثم الفوز بالبطولة وإسعاد الشعب المصري.
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