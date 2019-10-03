شاهد - +18 إصابة مروعة لـ كينو

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

كينو - الجزيرة

تعرض البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي لإصابة مروعة في الركبة خلال مشاركته مع فريقه أمام شباب الأهلي.

ويلعب الجزيرة أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

كينو شارك أساسيا قبل أن يخرج مصابا قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

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إصابة كينو التي لم تأت بسبب أي تدخل، جاءت مروعة بعدما التفت ركبته بشكل خاطئ.

وسقط كينو صارخا ومتأثرا بشدة من الإصابة، قبل أن يخرج على نقالة.

ومن المنتظر أن تكشف الفحوصات الطبية مدى خطورته إصابة كينو.

ولم يكشف النادي الإماراتي سابقا مدة استعارة كينو من بيراميدز.

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