شاهد - +18 إصابة مروعة لـ كينو
الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 18:03
كتب : FilGoal
تعرض البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي لإصابة مروعة في الركبة خلال مشاركته مع فريقه أمام شباب الأهلي.
ويلعب الجزيرة أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.
كينو شارك أساسيا قبل أن يخرج مصابا قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.
إصابة كينو التي لم تأت بسبب أي تدخل، جاءت مروعة بعدما التفت ركبته بشكل خاطئ.
وسقط كينو صارخا ومتأثرا بشدة من الإصابة، قبل أن يخرج على نقالة.
لقطة صعبة ومؤلمة..
شاهد لحظة إصابة #كينو ومغادرته الملعب#الجزيرة_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/kogGq64Nc0— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 3, 2019
ومن المنتظر أن تكشف الفحوصات الطبية مدى خطورته إصابة كينو.
ولم يكشف النادي الإماراتي سابقا مدة استعارة كينو من بيراميدز.
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