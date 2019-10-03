المزين: أشكر اللاعبين على الأداء أمام بيراميدز لكن الخسارة تبقى خسارة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

الشرقية أيمن المزين‎

في الدوري طنطا بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

ديسابر: لا أعلم سبب تراجعنا أمام طنطا.. أحترم الزمالك والأهلي ولكن 3 دقيقة | الدوري المصري
مشجع نوتنجام يشرح كيف حوله صلاح من كره الإسلام إلى مسلم 14 دقيقة | المحترفون
تأجيل مواجهة ساسولو وبريشيا.. ودقيقة حداد في الدوري الإيطالي 18 دقيقة | أوروبا
بعد اجتماع بينهما.. غريب: هناك تنسيق وتفاهم كامل مع البدري وجهازه 35 دقيقة | مصر
شاهد - +18 إصابة مروعة لـ كينو 42 دقيقة | مصر
إبراهيم حسن: نلعب على المركز الأول في الدوري.. وأعرف كيف يُفكر ديسابر 59 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك