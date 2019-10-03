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المزين: أشكر اللاعبين على الأداء أمام بيراميدز لكن الخسارة تبقى خسارة
الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 17:32
كتب :
FilGoal
الشرقية أيمن المزين
في الدوري
طنطا
بيراميدز
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