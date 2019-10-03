إنجلترا تقطع الطريق على نيجيريا بضم موهبة تشيلسي لمعسكر أكتوبر

قطع المنتخب الإنجليزي الطريق على نظيره النيجيري حول إمكانية ضم فيكايو توموري لاعب تشيلسي للنسور الخضراء بضم اللاعب لمعسكر الفريق المقبل في شهر أكتوبر.

اللاعب الشاب المولود في كندا لأصول نيجيرية والذي لعب لمنتخبات إنجلترا في الفئات السنية، يتواجد في تشكيل فرانك لامبارد مستفيدا من منع تشيلسي من ضم لاعبين جدد.

وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا قائمة الفريق لمباراتي التشيك وبلغاريا ضمن تصفيات بطولة يورو 2020.

توموري ضمن رباعي من تشيلسي، وجاءت القائمة على النحو التالي:-

Here it is: your #ThreeLions squad for this month's #EURO2020 qualifiers against the Czech Republic and Bulgaria!https://t.co/uuLf9zGD3g — England (@England) October 3, 2019

قبل أيام قال جاريث كروكس لاعب توتنام السابق لهيئة الإذاعة البريطانية BBC عن توموري: "هذا اللاعب لفت انتباهي في مباراة ليفربول عندما حاول محمد صلاح أن يتفوق عليه لكنه نجح في الحصول على الكرة بشكل مريح".

وأضاف "في مباراة برايتون لعب توموري في مركز مختلف، لكنه أظهر أنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز".

وواصل "النيجيريون يراقبون هذه الموهبة ولا يمكن الاستخفاف بقدرة المنتخب النيجيري على إقناعه بالانضمام للنسور الخضراء".

وأتم كروكس "لا ينبغي أن يعتقد ساوثجيت أن مشاركة توموري في منتخبات الفئات العمرية المختلفة لإنجلترا ستمنعه من تمثيل منتخب آخر غير المنتخب الإنجليزي".

وشارك فيكايو في 6 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم وسجل هدفا.

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