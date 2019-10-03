شوقي غريب للاعبي المنتخب الأوليمبي: دقت ساعة العمل

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 15:27

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي رسالته للاعبي الفريق قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وصرح غريب عبر إذاعة (أون سبورت إف إم) "مجموعتنا صعبة تضم منتخبات قوية مثل غانا والكاميرون ومالي".

وأضاف "لقد أرسلت للاعبين رسالة جماعية عبر تطبيق واتس اب بأنه دقت ساعة العمل، اعمل من أجل نفسك ومصر، وأن نكون على قدر الثقة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لدورة الألعاب".

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وأشار "البطولة 5 مباريات باعتبار تأهلنا للنهائي، مطلوب العمل والاجتهاد والأداء القوي والتركيز".

وشدد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "يبقى الجمهور عامل مهم للغاية، أتذكر أثناء عملي بالجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما بأن ستاد القاهرة كان مليئا بالجماهير في كأس العالم التي استضافتها مصر عام 1997".

وتابع "الجمهور عامل رئيسي للضغط على منافسينا، سنكون على قدر المسؤولية، وسنقاتل من أجل الفوز باللقب".

وتحدث شوقي غريب عن الملامح الأخيرة في خطة إعداد المنتخب الأوليمبي للبطولة، مشيرا إلى أنه سيقوم بتجميع اللاعبين يومي 28 و29 أكتوبر المقبل للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية.

وأوضح "سيتم الاستقرار على اختيار 21 لاعبا يوم 30 من نفس الشهر إضافة إلى لاعب آخر تحسبا لأي مواقف طارئة قبل انطلاق البطولة يوم 8 نوفمبر المقبل، مثلما حدث بإصابة جنش في كأس الأمم الإفريقية، ويحق لنا استبدال لاعب حتى أول مباراة في البطولة".

وأتم تصريحاته "أحاول إقامة مباراتين وديتين خلال الأجندة الدولية بين يومي 7 و15 أكتوبر الجاري، لأن هناك صعوبة كبيرة في خوض أي وديات في الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة".

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