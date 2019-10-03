صلاح في فريق الجولة بدوري الأبطال.. وغياب لاعبي برشلونة وريال مدريد

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 14:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ريد بول سالزبورج

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في فريق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفين ضمن الفوز بنتيجة 4-3 على سالزبورج، ليحقق به ليفربول الفوز الأول في البطولة التي يحمل لقبها.

صلاح تواجد ضمن أكثر من سجل نقاطا في اللعبة الافتراضية "الفانتزي" مع لاعبي الوسط بجوار سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ وفان دي بيك نجم أياكس، وإيمانويل بونافنتور دينيس لاعب كلوب بروج

أخبار متعلقة

هدف صلاح في نيوكاسل ينافس على جائزة الأجمل لليفربول بسبتمبر ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز تعرف على تقييم صلاح أمام سالزبورج من الصحف الإنجليزية "الأفضل بفارق ضئيل" رغم الثنائية - صلاح خارج ترشيحات أفضل لاعب وأجمل هدف في جولة دوري الأبطال

أما خط الهجوم فتكون من زميله روبرتو فيرمينو وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وتاكومي مينامينو لاعب سالزبورج.

بينما تكون خط الدفاع من أشرف حكيمي مدافع بروسيا دورتموند وتوماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان وجون لوكومي لاعب جينك.

الحارس الأفضل في الجولة كان رومان بوركي بروسيا دورتموند.

وغاب لاعبو برشلونة وريال مدريد عن التشكيل.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

اختر تشكيل ليفربول المثالي

طالع أيضا

رئيس الزمالك يحذر مفوضة فيفا

توقع مباريات الدوري واربح FIFA20

ماذا فعل الزمالك في 4 مواجهات ضد ميدو؟

صحف إنجلترا تحتفي بصلاح

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر للمقاصة

صلاح الأفضل في تقييم صحف إنجلترا لمباراة ليفربول

محمد صلاح ليفربول برشلونة ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة تونس – رباعي الزمالك والأهلي وبيراميدز حاضر أمام الكاميرون 9 دقيقة | الدوري المصري
إنجلترا تقطع الطريق على نيجيريا بضم موهبة تشيلسي لمعسكر أكتوبر 15 دقيقة | أوروبا
السعيد 93.. وإبراهيم حسن يسجل أسرع هدف في الدوري 20 دقيقة | مصر
شوقي غريب للاعبي المنتخب الأوليمبي: دقت ساعة العمل 32 دقيقة | مصر
صلاح في فريق الجولة بدوري الأبطال.. وغياب لاعبي برشلونة وريال مدريد ساعة | المحترفون
سكاي: يونايتد يفاضل بين ماندزوكيتش وويلسون ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك