صلاح في فريق الجولة بدوري الأبطال.. وغياب لاعبي برشلونة وريال مدريد

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في فريق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفين ضمن الفوز بنتيجة 4-3 على سالزبورج، ليحقق به ليفربول الفوز الأول في البطولة التي يحمل لقبها.

صلاح تواجد ضمن أكثر من سجل نقاطا في اللعبة الافتراضية "الفانتزي" مع لاعبي الوسط بجوار سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ وفان دي بيك نجم أياكس، وإيمانويل بونافنتور دينيس لاعب كلوب بروج

أما خط الهجوم فتكون من زميله روبرتو فيرمينو وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وتاكومي مينامينو لاعب سالزبورج.

بينما تكون خط الدفاع من أشرف حكيمي مدافع بروسيا دورتموند وتوماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان وجون لوكومي لاعب جينك.

الحارس الأفضل في الجولة كان رومان بوركي بروسيا دورتموند.

وغاب لاعبو برشلونة وريال مدريد عن التشكيل.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

























































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