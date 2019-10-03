قائمة ليبيا – تواجد لاعبا المصري وسموحة وغياب مدافع الاتحاد لمواجهة المغرب

تواجد ثنائي المصري وسموحة في قائمة ليبيا لمواجهة المغرب، ضمن 12 محترفا.

أعلن جلال الدامجة المدير الفني لمنتخب ليبيا، قائمة منتخب بلاده لمواجهة المغرب وديا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتواجد محمد الترهوني مدافع سموحة، ومفتاح طقطق جناح النادي المصري في قائمة المعسكر، والمكونة من 33 لاعبا.

من جهة أخرى، غاب أحمد هويدي مدافع نادي الاتحاد السكندري عن القائمة للقاء.

ويلتقي منتخب ليبيا مع المغرب يوم 12 أكتوبر في الرباط.

مفتاح طقطق شارك مع المصري أمام حرس الحدود والإسماعيلي، وتسبب في ركلة جزاء خلال دربي القنال الذي حسمه الفريق البورسعيدي، فيما شارك الترهوني مع سموحة أمام الأهلي وتحصل على بطاقة صفراء.

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