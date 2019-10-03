قائمة ليبيا – تواجد لاعبا المصري وسموحة وغياب مدافع الاتحاد لمواجهة المغرب

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 14:50

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

تواجد ثنائي المصري وسموحة في قائمة ليبيا لمواجهة المغرب، ضمن 12 محترفا.

أعلن جلال الدامجة المدير الفني لمنتخب ليبيا، قائمة منتخب بلاده لمواجهة المغرب وديا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتواجد محمد الترهوني مدافع سموحة، ومفتاح طقطق جناح النادي المصري في قائمة المعسكر، والمكونة من 33 لاعبا.

أخبار متعلقة

إيهاب جلال لـ في الجول: خطأ إداري سيحرمنا من موهبة ليبيا أمام ماليندي في الكونفدرالية إصابة مروعة في الوجه لمدافع ليبيا بسبب إبراهيموفيتش ليبيا 82.. إنجاز الأخضر التاريخي في مشاركته الأولى انتهت في تصفيات إفريقيا - ليبيا (1) (2) جنوب إفريقيا.. "الأولاد" إلى أمم إفريقيا

من جهة أخرى، غاب أحمد هويدي مدافع نادي الاتحاد السكندري عن القائمة للقاء.

ويلتقي منتخب ليبيا مع المغرب يوم 12 أكتوبر في الرباط.

مفتاح طقطق شارك مع المصري أمام حرس الحدود والإسماعيلي، وتسبب في ركلة جزاء خلال دربي القنال الذي حسمه الفريق البورسعيدي، فيما شارك الترهوني مع سموحة أمام الأهلي وتحصل على بطاقة صفراء.

اقرأ أيضا

جينيراسيون فوت لـ في الجول: تلقينا دعوة لحضور قرعة دور المجموعات.. وقرار واحد يرضينا

قائمة الأهلي - ديانج والشيخ وجيرالدو يتجهون لأسوان وصالح يغيب

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. موسيماني: صن داونز يريد العودة لمونديال الأندية والفوز على الأهلي دليل

حلم إفريقيا - صن داونز.. للهرب من براكين شمال القارة

لن تصدق عدد عرضيات معلول مقارنة بالأفضل في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا

في الدوري ليبيا مفتاح طقطق الترهوني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري المصري المقاصة (0) - (0) الزمالك.. بطاقة صفراء سريعة 42 دقيقة | الدوري المصري
عمرو طارق يغيب عن المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي بسبب الإصابة 44 دقيقة | المحترفون
آلان روشيل يسجل أول هدف رسمي بعد النجاة من حادثة طائرة شابيكوينسي 58 دقيقة | أمريكا
التشكيل – عودة عبد الغني لـ الزمالك.. وإمام عاشور أساسي ضد المقاصة ساعة | الدوري المصري
التشكيل – مرعي يقود المقاصة أمام الزمالك.. وغياب محمد إبراهيم وصلاح أمين وميدو جابر ساعة | الدوري المصري
مباشر – الدوري الأوروبي.. بيشكتاش (0) - (0) ولفرهامبتون.. يونايتد وبراجا يعانيان ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك