تحديد موعد قمة يونايتد وتشيلسي في كأس الرابطة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 14:35

كتب : FilGoal

أبراهام - تشيلسي - مانشستر يونايتد

حدد الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد قمة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

تُجرى مباراة يونايتد مع تشيلسي يوم الأربعاء 30 أكتوبر، في تمام الساعة 9:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

يونايتد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز على روشديل بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 على أولد ترافورد.

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أما تشيلسي فقد اكتسح جرميسبي تاون بسباعية مقابل هدف.

يذكر أن يونايتد انتصر على تشيلسي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما فاز يونايتد مع أولي جونار سولشاير في ستامفورد بريدج الموسم الماضي في كأس إنجلترا بهدفين دون رد.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 كالتالي:

ليفربول X أرسنال

تشيلسي X مانشستر يونايتد

أستون فيلا X ولفرهامبتون

مانشستر سيتي X ساوثامبتون

إيفرتون X واتفورد

برتون X ليستر سيتي

كروالي X كولشيستر يونايتد

أوكسفورد X سندرلاند

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