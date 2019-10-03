هدف صلاح في نيوكاسل ينافس على جائزة الأجمل لليفربول بسبتمبر

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر سبتمبر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

نادي ليفربول كشف عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر سبتمبر الماضي.

الهدف الرائع الذي سجله صلاح في شباك نيوكاسل يونايتد بعد التعاون مع روبرتو فيرمينو ينافس على الجائزة، مع عدة أهداف أخرى.

يذكر أن صلاح توج بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس لليفربول برائعته التي هز بها شباك أرسنال.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

Super strikes, brilliant team moves and more! ⚽️🔥 Who gets your vote for our September Goal of the Month? 🤔 — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2019

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.























































وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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