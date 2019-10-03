كلوب: لم أقلق عندما وصلت النتيجة مع سالزبورج إلى 3-3

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه لم يقلق حين وصلت النتيجة إلى 3-3 مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه بالمباراة المثيرة.

الريدز تقدموا بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل الضيوف في انتفاضة سريعة، لكن هدف محمد صلاح منح الفريق الفوز بنتيجة 3-4 في ثاني جولات دور المجموعات.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سوف نتعلم ولكن علينا أن نتعلم بسرعة. إنه ليس بالأمر الجديد علينا تمامًا، بل هو عادة ما يكون مصدر قوة لنا، لكن أمام سالزبورج لم نظهر هذه القوة لسبب ما".

وأضاف "كان علينا أن نعود مرة أخرى وأن نظهر شخصيتنا، أنا آخر شخص سأفاجأ بذلك. لهذا السبب لم أكن قلقًا للغاية عندما وصلت النتيجة إلى 3-3 لأنني كنت أعلم أننا سنحصل على الفرصة للتقدم مرة أخرى".

واستمر "لقد غيرنا طريقة لعبنا وقدمنا ​​تلك الإشارة على أننا لا زلنا هنا للفوز بالمباراة. كان ما زال هناك نصف ساعه لتغيير نتيجة اللقاء مرة أخرى وكان هذا هو الأكثر أهمية في ذلك الوقت، لقد فعلنا ذلك وأنا على ما يرام مع ذلك".

أهداف ليفربول في سالزبورج سجلها صلاح (هدفان) وساديو ماني وأندي روبرتسون، بينما تكفل بثلاثية الفريق النمساوي تشي هان وتاكومي مينامينو وإيرلينج هالاند.

وشدد كلوب "لا يمكن أن أصفها بأنها مباراة مثالية، لكنها كانت مباراة نموذجية لليفربول، مثيرة للغاية. أعتقدت بعد المباراة أني ربما سأكون غاضبًا ولكن بعد ذلك أدركت أنني لست غاضبًا، فلماذا يجب أن أبدو وكأنني غاضب؟ أنا أحترم أداء المنافس، ورأيت كيف قدموا الكثير من الأشياء الجيدة، يمكننا أن نقدم ما هو أفضل، وسوف نفعل ما هو أفضل".

ليفربول بات في جعبته 3 نقاط بالتساوي مع سالزبورج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي الذي تعادل مع خينك البلجيكي (الأخير) سلبيا.

ويلعب ليفربول ضد ليستر السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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