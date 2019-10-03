الحنفي يدير مباراة أسوان والأهلي.. تعرف على سجله مع الأحمر

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة أسوان والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز إلى الحكم الدولي محمد الحنفي.

ويحل الأهلي، حامل لقب الدوري، يوم السبت ضيفا على أسوان العائد إلى الدوري الممتاز والذي جمع نقطة واحدة في أول جولتين بالخسارة أمام مصر للمقاصة والتعادل مع نادي مصر.

ويبحث الأهلي عن انتصار ثالث على التوالي، بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي، ليواصل بنجاح مشوار حفاظه على اللقب.

والمباراة ستكون الـ24 للأهلي مع الحكم محمد الحنفي، فاز الأهلي في المواجهات السابقة 15 مرة وخسر 4 مرات.

وأدار الحنفي مباراة أسوان والأهلي منذ 3 سنوات حين فاز الأخير بنتيجة 4-صفر تحت قيادة الهولندي مارتن يول.

وأكبر انتصار للأهلي مع الحنفي كان بنتيجة 7-3 على اتحاد الشرطة في 2016.

وخسر الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك في موسم 2017-2018 للدوري بنتيجة 2-1 وكان الحنفي حكما للمواجهة في ملعب القاهرة.





























































































































































































































































































































































































































































































































طالع أيضا

رئيس الزمالك يحذر مفوضة فيفا

توقع مباريات الدوري واربح FIFA20

ماذا فعل الزمالك في 4 مواجهات ضد ميدو؟

صحف إنجلترا تحتفي بصلاح

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر للمقاصة

صلاح الأفضل في تقييم صحف إنجلترا لمباراة ليفربول