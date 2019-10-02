أهداف الثلاثاء الكروي - شاهد سباعية تاريخية وتعادل مفاجئ

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

الثلاثاء الكروي

28 هدفا هي حصيلة الأهداف التي سُجلت في اليوم الأول من ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة بايرن ميونيخ وتوتنام اكتساح الفريق البافاري لنظيره الإنجليزي بسبعة أهداف لهدفين.

كما خطف كلوب بروج البلجيكي تعادلا مثيرا من ريال مدريد بواقع هدفين لكل منهما.

ويستعرض FilGoal.com كل أهداف يوم الثلاثاء الكروي.

ريال مدريد 2-2 كلوب بروج

أتالانتا 1-2 شاختار دونتسيك

يوفنتوس 3-0 باير ليفركوزن

لوكوموتيف موسكو 0-1 أتليتكو مدريد

مانشستر سيتي 2-0 دينامو زغرب

توتنام 2-7 بايرن ميونيخ

جالاتا سراي 0-1 باريس سان جيرمان

ريد ستار بلجراد 3-1 أوليمبياكوس

طالع أيضا

10 مخاطبات من الأهلي إلى جهات الدولة المختلفة ضد رئيس الزمالك

وداعا اللون الأزرق.. الأهلي يعلن رسميا قميصه الثاني

قائمة الأهلي – عودة أفشة وحمدي فتحي ومعلول أمام الإنتاج.. وغياب ديانج

ريال مدريد يحفظ شرفه ويعقّد موقفه بتعادل مثير أمام كلوب بروج

ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب ويجان يدافع عن سام مرسي 2 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات اليوم 2-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال والأهلي ودربي القناة في الدوري 2 ساعة | أوروبا
الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات 2 ساعة | الدوري المصري
4 مواجهات فردية قد تحسم مواجهة برشلونة وإنتر.. صراع العمالقة وأصدقاء الأمس 2 ساعة | تقرير في الجول
القيعي: تضامن آل الشيخ مع الخطيب موقف شهم ونبيل 2 ساعة | مصر
جوارديولا بعد تخطي دينامو زغرب: لم نتلق مساعدة من أحد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك