أهداف الثلاثاء الكروي - شاهد سباعية تاريخية وتعادل مفاجئ

28 هدفا هي حصيلة الأهداف التي سُجلت في اليوم الأول من ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة بايرن ميونيخ وتوتنام اكتساح الفريق البافاري لنظيره الإنجليزي بسبعة أهداف لهدفين.

كما خطف كلوب بروج البلجيكي تعادلا مثيرا من ريال مدريد بواقع هدفين لكل منهما.

ويستعرض FilGoal.com كل أهداف يوم الثلاثاء الكروي.

ريال مدريد 2-2 كلوب بروج

أتالانتا 1-2 شاختار دونتسيك

يوفنتوس 3-0 باير ليفركوزن

لوكوموتيف موسكو 0-1 أتليتكو مدريد

مانشستر سيتي 2-0 دينامو زغرب

توتنام 2-7 بايرن ميونيخ

جالاتا سراي 0-1 باريس سان جيرمان

ريد ستار بلجراد 3-1 أوليمبياكوس

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