ملامح اكتساح بايرن لـ توتنام.. سوبر جنابري والمايسترو تياجو

انفجر سيرجي جنابري وسجل 4 أهداف في ليلة انهار فيها وسط ملعب توتنام.

بايرن ميونيخ اكتسح توتنام على أرضه وأمام جماهيره في إنجلترا بسباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية في المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يستعرض أبرز ملامح اكتساح بايرن ميونيخ لتوتنام..

سوبر جنابري

لا يوجد أسعد من سيرجي جنابري في هذه الليلة نظرا لما قدمه خلال اللقاء.

جناح بايرن ميونيخ سجل سوبر هاتريك وقاد فريقه لانتصار تاريخي في الأراضي الإنجليزية.

جنابري سدد على المرمى 5 مرات فقط، وسجل 4 أهداف ليكون قد أضاع تسديدة واحدة فقط على مرمى هوجو لوريس.

أهداف جنابري جاءت من تحركات رائعة هلف دفاع توتنام مثل الهدف الثالث والرابع له أو من مهارة رائعة مثل الهدف الاول الذي سجله بعد سيطرة رائعة على الكرة في منطقة جزاء توتنام.

جنابري لم يكتف بأهدافه فقط، بل قدم فرصتين للتسجيل، منها واحدة استغلت من قبل روبرت ليفاندوفيسكي.

غياب وسط توتنام

اختفى خط وسط توتنام من اللقاء، وترك السيطرة لبايرن ميونيخ، رغم إن ماوريسيو بوكيتينو بدأ المباراة برباعي في وسط الملعب، مكون من هاري وينكس وتانجي ندومبيلي وموسي سيسوكو خلف ديلي آلي.

رباعي الوسط لم يسيطر على الكرة ولم يستحوذ عليها، كما كان ضعيفا للغاية في استعداة الكرة من أقدام لاعبي الفريق الألماني.

فوينكس وندومبيلي استخلصا الكرة لمرة واحدة فقط، بينما لم يستخلص ألي الكرة ولا مرة، فيما كان سيسوكو الأنشط بـ4 استخلاصات.

تياجو ألكنتارا

بين شوطي المباراة دفع نيكو كوفاتش بتياجو ألكانترا بدلا من دافيد ألابا في وسط الملعب ليعود بنيامين بافار لمركز الظهير الأيسر.

نزول تياجو جعل بايرن يسيطر على الكرة بشكل أكبر.

خلال 45 دقيقة، مرر تياجو 38 تمريرة بشكل صحيح من اصل 43 بدقة 88%، كما صنع هدفا لجنابري من كرة طولية رائعة.

أخطاء لوريس

لا يُسئل هوجو لوريس وحده عن الأهداف السبعة التي سكنت مرماه، لكنه كان يستطيع التعامل بشكل أفضل في بعض الكرات وتقليل النتيجة.

أخطاء لوريس واحدة في أغلب الأهداف تقريبا، وهي القفز من الثبات دون التحرك لخطوة قبل الذهاب للكرة.

في لعبة الهدف الأول لجوشوا كيميتش، كان بإمكان لوريس التعامل مع الكرة بشكل أفضل.

كما لم يتقدم لوريس في كرة الهدف الخامس ليمنع جنابري من التسديد بحرية وهو منفرد بالمرمى.

أما في الهدف السادس والسابع فكانت فارتكب نفس خطأ الهدف الأول.

ليفاندوفيسكي الهداف

أهداف جنابري الرائعة سحبت البساط من تحت أقدام روبيرت ليفاندوفيسكي، الذي سجل هدفين بطريقة ولا أروع في مرمى لوريس.

بتسديدة رائعة خادعة بعد التخلص من الرقابة سجل ليفاندوفيسكي هدفه الأول في المباراة الذي كان هدف التقدم لبايرن ميونيخ.

ثم عاد واضاف السادس لبايرن ميونيخ بعد تحرك رائع في منطقة جزاء توتنام وبلمسة رائعة بباطن القدم.

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