كوفاتش بعد سباعية بايرن في توتنام: ما قدمناه كان استثنائيا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

كوفاتش

أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه الكاسح على توتنام بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الفريق البافاري أصبح أول فريق ينتصر بسباعية خارج أرضه في مناسبتين بعدما فعلها أمام روما.

وكوفاتش عبر عن فرحته الكبيرة: "كانت ليلة رائعة لبايرن وللكرة الألمانية، ما قدمناه كان أداء استثنائيا. الفريق كله يستحق الإشادة إذ لعبنا كوحدة واحدة".

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وأضاف عقب المباراة "رباعية جنابري بمثابة حبة الكرز على الكعكة، بالتأكيد كانت أفضل مبارياته، وسعيد جدا بالطريقة التي دافع بها".

سيرجي جنابري كان بطل تلك الليلة بتسجيله "سوبر هاتريك" ليصبح اللاعب الوحيد، إلى جوار ليونيل ميسي، الذي نجح في هز شباك فريق إنجليزي بأربعة أهداف أو أكثر بدوري الأبطال.

سقوط مدوٍ ومهين.. الديوك طُهيت على الطريقة البافارية دون أي معاناة أو صعوبة. توتنام سقط على أرضه وبين جماهيره بسباعية مذلة.

لم يتوقع أحد أن تسير إلى هذا الاتجاه خاصة مع تقديم توتنام أداء جيدا في الشوط الأول، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف، لكن الأوضاع قُلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني.

النادي اللندني تلقى أكبر هزيمة على أرضه منذ نشأته، في جميع المسابقات.

فارق الخمسة أهداف بين الفريقين هو الفارق الأكبر في هزيمة أي فريق إنجليزي على أرضه في المسابقات الأوروبية.

وعلى ملعبهم الجديد عادل جنابري أكبر عدد من الأهداف سجله هاري كين لاعب توتنام.

بايرن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما توتنام فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالتساوي مع أولمبياكوس الذي خسر من ريد ستار بنتيجة 3-1.

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